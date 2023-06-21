İsmail Kartal iddiası

Jorge Jesus'un ardından yeni teknik adamını arayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe, takımı geçen sezon da çalıştıran İsmail Kartal ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. A Spor'un haberine göre, sarılacivertli takımın, Kartal ile önceki gün kulüp binasında görüşme yaptığı belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe'de diğer adayların Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın olduğu vurgulandı. Bu isimler arasından Sergen Yalçın'ın oldukça düşük bir ihtimal olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'de yeni teknik adamın cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor. Geçen sezon Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen İsmail Kartal, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. 62 yaşındaki teknik adam, 2014-2015 sezoununu da Fenerbahçe'de geçirmişti.