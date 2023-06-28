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Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertliler, 2014/2015 sezonunda ve 2021/ 2022 sezonunun ikinci yarısında sarı-lacivertli takımı çalıştıran 62 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

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