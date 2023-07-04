1 Milyar Euro’luk adam

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, adım adım dünya devi Barcelona'ya gidiyor. İspanyol basınından gazete Sport'un haberine göre, Barcelona Arda Güler için Fenerbahçe'ye 23 milyon Euro ödeyecek ve buna 10 milyon Euro'ya varan bir dizi komisyon da eklenecek. Barça, Arda ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve serbest kalma maddesini 1 milyar Euro yapacak. Arda Güler, 17.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olmasına karşın kulübü Fenerbahçe'ye çok daha fazla ücret ödenmesini şart koştuğu için bonservisine 23 milyon Euro ödenecek. Barcelona Taraftar Kulüpleri toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Laporta da transfer girişimini doğrulamıştı. Arda'nın bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmasına iki kulübünde sıcak baktığı öne sürüldü.

MADRİD İDDİASI KAFA KARIŞTIRDI

Arda Güler'in Barcelona'ya çok yakın olduğu haberlerine karşın, dün akşam saatlerinde bir kez daha Real Madrid iddiaları da gündeme geldi. Hatta milli futbolcunun Madrid ekibiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve ailesiyle birlikte önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek dev kulübe imza atacağı ileri sürüldü. Şimdi gözler resmi açıklamlara için iki dünya devine çevrildi.

'1 SENE DAHA BURADA KAL'

Sarı-lacivertli kurmaylar, yaptığı transfer görüşmelerinde genç oyuncunun 1 sene kiralık olarak Fenerbahçe'de oynamasını istiyor. Kanarya'nın eski yıldızları Alex de Souza ve Mesut Özil de transfere dahil oldu. İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre, iki isim de Arda ile telefon görüşmesi yaparak takımda kalması yönünde tavsiyede bulundu.

ZAHA KARAR AŞAMASINDA

İngiltere'de transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'dan gelecek kararı bekliyor. Fildişi Sahilli oyuncunun menajeriyle daha önce masaya oturan Kanarya, ekonomik anlamda şartları zorladı. İngiliz ekibinin sözleşmesini uzatması için 200 bin Pound teklif ettiği kanat oyuncusuna, Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan da teklifler var. Sarı-lacivertlilerin yıllık 6 milyon Euro'ya yakın ücret teklif ettiği yıldız oyuncunun, ailesine danışarak kararını çok yakında açıklayacağı öğrenildi.