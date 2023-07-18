Fener’e yeni yıldız

Bu yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Gündemine İngiliz devi Tottenham'ın orta sahası Yves Bissouma'yı alan Fenerbahçe, oyuncu için girişimlere başladı. Transferde üst üste önemli hamleler yaparak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, tüm kulvarları düşünerek orta sahayı da güçlendirmek istiyor. Tottenham'nın 2022'de 30 milyon Euro bedelle transfer ettiği Malili orta saha için çalışmalar başladı.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bissouma'nın menajeriyle de temasın kurulduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 28 resmi maça çıkan Bissouma, herhangi bir gol katkısında bulunmadı.

LYANCO HAMLESİ

ADA basınında, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoper Lyanco için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği yazıldı. Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Lyanco, 2022- 2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.