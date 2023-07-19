Ada çıkarması

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini bu sene dindirmek için her bölgeye nokta atışı transferler yapmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Mario Branco görevine hızlı başladı. Portekizli futbol adamı, son Avrupa çıkarmasından Becao ve Livakovic'in işini bitirip, Dusan Tadic'i yanına alarak dönmüştü. Avrupa'nın büyük liglerinde önemli bağlantıları bulunan Branco'nun yeni adresi İngiltere oldu.

KARARINI VERECEK

47 yaşındaki sportif direktörün bu seferki hedefleri Wilfried Zaha ve Yves Bissouma. Fenerbahçe Zaha için ilk teması mayıs ayında kurmuş, abisi Herve Zaha 18 Mayıs'taki Trabzonspor maçını izlemeye gelmişti. Aradan geçen 2 aya rağmen Fildişi Sahilli yıldız bir türlü kararını veremedi. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren tecrübeli hücum oyuncusunun önünde şuanda üç seçenek var: Crystal Palace ile yeni sözleşme imzalamak ya da Fenerbahçe ile Lazio'dan birinin teklifini kabul etmek. Zaha'nın süreci sürekli uzatmasına rağmen başkan Ali Koç, çok istediği bu transferden vazgeçmedi. Branco, başarılı oyuncu için son girişimi yapıp işi bitirmeye çalışacak.

BİSSOUMA İÇİN SIKI PAZARLIK

Portekizli sportif direktörün İngiltere'deki duraklarından biri Tottenham kulübü olacak. Londra temsilcisinin orta sahadaki yıldızı Yves Bissouma, Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı hedefi konumunda. Fenerbahçe, Tottenham'da bir türlü bekleneni veremeyen 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Bissouma, ayrılmaya sıcak bakıyor. İngiliz ekibinin önceliği ise futbolcuyu satmak. Ancak Mario Branco, Tottenham'ı kiralık anlaşmaya ikna etmeye çalışacak.