Fener güle oynaya

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Moldova temsilcisi Zimbru Chisinau'yu mağlup ederek turladı: 4-0. Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki rakibi Lüksemburg ekibi FC Differdange ile Slovenya temsilcisi NK Maribor arasında yarın oynanacak maçın ardından belli olacak. İki takım arasında Lüksemburg'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti. 10. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içinde Batshuayi'nin indirdiği topa ceza yayı solundan İrfan Can Kahveci'nin şutu az farkla dışarı gitti.

FENERBAHÇE GEÇ AÇILDI

36'da Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında kaleci Mostovei topu tokatlarken, savunma Tadic'ten önce ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 39'da ceza yayından İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci Mostovei topu kornere çeldi. 48'de Mert Hakan'ın şutunda top savunmadan döndü, meşin yuvarlığı iyi takip eden Tadic ağları sarstı: 0-1. 57'de sol kanattan son çizgiye inen Mert Hakan içeri çevirdi, ön direkte topa dokunan Batshuayi farkı ikiye çıkardı: 0-2. 59'da savunma arkasına sarkan Samuel, bekletmeden içeri çevirdi, Batshuayi kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı: 0-3. 77'de İsmail İsmail ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla müsabakanın skorunu ilan etti: 0-4.

CRESPO DEVAM EDEMEDİ

FENERBAHÇE'DE Zimbru ile oynanan maçta Miguel Crespo şoku yaşandı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu, 26. dakikada bir pozisyon sonrası yerde kaldı. Bir süre tedavi göre Portekizli, kendini denemek için sahaya döndü. Ancak maça devam edemeyen Crespo, yerini 33. dakikada Mert Hakan'a bıraktı. Başarılı orta sahanın durumu İstanbul dönüşünde yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

EKAMBİ GELİYOR PEDRO AYRILDI

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesinde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için resmi görüşmelere başladı. Joao Pedro'nun Brezilya ekibi Gremio'ya gitmesinin ardından harekete geçen kurmaylar, yıldız oyuncu için girişimleri hızlandırdı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu Karl Toko-Ekambi, Lyon'un Divonne-les-Bains'da gerçekleştireceği 3 günlük hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmedi.Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile büyük oranda anlaşma sağladı. Suudi Arabistan'dan teklifler alan Karl Toko-Ekambi, gelen tüm resmi teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını verecek.