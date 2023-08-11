Fenerbahçe’den Fred hamlesi

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirerek hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, bu kez ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer çalımlarına cevap vermek için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekibin, ismi daha önce Galatasaray ile gündeme gelen Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred için devreye girdiği öğrenildi. Yaptığı transfer haberlerinin doğruluğuyla bilinen İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İngiliz kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı yıldız için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de yarışa dahil olduğunu yazdı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Fred transferi için Manchester United'a bonuslar dahil 15 milyon Euro teklif etti. Habere göre, Manchester United kulübü yetkilileri görüşmeleri doğrularken, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde transferi bitirmek istediği aktarıldı.

ALTERNATİFİ BULUNDU

İngiliz devinin orta saha için arayışta olması da Fred'in ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Alınan bilgilere göre, Manchester United 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması halinde bu oyuncunun alternatifini de bulmuş durumda. Ada temsilcisinin, Fred'in satılmasının ardından son olarak İtalya'nın Fiorentina kulübünde oynayan Faslı milli futbolcu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katacak.

LİVAKOVİC DÜŞÜK İHTİMAL

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic ile ilgili Hırvatistan'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Hırvat basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Livakovic'in İspanya'ya uçak bileti aldığı ancak bunu sakladığı öne sürüldü. Hırvat eldiven için İspanya'dan önce Villarreal, ardından Almeria'nın adının geçtiği hatırlatıldı. 28 yaşındaki futbolcu için Al Nassr'ın da ihtimaller arasında yer aldığı ve C seçeneğinin Fenerbahçe olduğu vurgulandı.