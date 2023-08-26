Kartal’la fark yarattı

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı toplam 7 maçtan da galip ayrılarak, iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam ederken teknik direktör İsmail Kartal göreve gelmesiyle birlikte adeta fark yarattı. Sezona Avrupa mesaisi ile başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı. Sahasında 5-0 galip gelen sarı-lacivertli ekip, rövanş maçından ise 4-0 üstünlükle gitti. Daha sonra Maribor 3-1 ve 3-0'lık sonuçlarla yıkan Kanarya Play-Off turunda da Twente'yi 5-1'lik sonuçla geçti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de evinde Gaziantep FK'yı konuk ederken sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Böylelikle Fenerbahçe, Süper Lig'e galibiyet ile başladı. Ardından da, Samsunspor deplasmanından ise 2-0'lık skorla mutlu ayrılmasını bildi.

"TADİC TOPLARI HIZLI İSTEDİ"

Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 yendiği karşılaşmanın 4. golünden önce taçın hızlı şekilde kullanılmasını sağlayan 14 yaşında top toplayıcı Yağız Ege Şalcı FB TV'ye konuştu. Fenerbahçe altyapısında da oynayan Yağız Ege Şalcı "Maç öncesinde Tadic'in topları hızlı istediğini biliyorduk. O yüzden hızlı atıyorduk. Kaptanımız ilk yarı da hızlı attı. Ben Tadic'e topu hızlı attıktan zaten gol oldu." dedi.