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Haberler Fenerbahçe Son Dakika... Fenerbahçe Konferans Ligi'nde gruplara yükseldi

Son Dakika... Fenerbahçe Konferans Ligi'nde gruplara yükseldi

Son Dakika... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off 2. maçında deplasmanda Twente'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu skorla Konferans Ligi'nde gruplara yükseldi.

AA İHA
Son Dakika... Fenerbahçe Konferans Ligi’nde gruplara yükseldi
Son Dakika.. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

53. dakikada Sem Steijn kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleye vurdu. Direkten dönen top Daan Rots'ta kaldı. Rots'un kaleye vurduğu top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Michel Vlap'ın kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Dönen topu Ricky van Wolfswinkel tamamladı, top yandan az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada orta sahanın gerisinden topu alan Joshua King, yaklaşık 50 metre sürdüğü topla soldan ceza sahasına girdi. King rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada penaltı vuruşunu Dzeko gole çevirdi: 0-1

86. dakikada Joshua King'in şutunda topu, Twente kalecisi Unnerstall parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

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