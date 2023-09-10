Eda’nın heykeli dikilecek

F.Bahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşirken başkan Ali Koç, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Fenerbahçeli sporculara dikkat çekerek, elde ettiği başarılardan dolayı kaptan Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini söyledi. Koç, "Filenin Sultanları'nı bu ülkeyi nasıl mutlu ettiğine hepimiz şahit olduk. Japonya'da da Allah yollarını açık etsin. Bu takımın en önemli oyuncusu F.Bahçe sporcularıdır. Filenin Sultanları'nı kutlarken ayrı parantez kaptan Eda'ya, savunma bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargas'ımıza ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Ülkemizi, Fenerbahçe'yi müthiş şekilde temsil ettiler. Aldığımız kararla Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor, şu an öğrenmiş oldu" diye konuştu.

STADIN İSMİ ATATÜRK OLACAK

Genel Kurulda statının isim değişikliği için oylama yapılırken oylama sonucunda stadyumun isminin "Atatürk Stadyumu" olması hakkında yönetime yetki verildi. Başkan Ali Koç, "Saracoğlu ismi Fenerbahçe'nin dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır. Bundan zerre kadar şüpheniz olmamasını rica ederim" derken Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda başkanlık süresinin kısıtlanacağını açıklandı. Başkan Koç, konuyla ilgili olarak "Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim" yorumunu yaptı.