Fener’den gol şov

Trendyol Süper Lig'de müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u da farklı yenerek serisini sürdürdü: 0-5. 30. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan çevirdiği topta kaleci Erdem Canpolat'ın Edin Dzeko'dan önce yaptığı hamle sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 43'te Szymanski'nin sol taraftan ortasında ceza yayına yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci'nin şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 0-2.

DZEKO İKİNCİ YARI COŞTU

65'te savunma arakasına atılan pasla buluşan Szymanski, Dzeko'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3. 77'de Ferdi'nin içeri çevirdiği pasta topla buluşan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4. 87'de Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası içi sol çaprazdan sert bir vuruşla skoru belirledi: 0-5.

FRED OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin ilk bölümünde sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Fred, girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak, sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Fred'in yerine 9. dakikada Miha Zajc girdi.

ANLAMLI FORMA

Fenerbahçe, Pendikspor müsabakasına Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı. Sarı-lacivertli takımın 1923 yılında giydiği formadan ilham alındığı belirtilen formanın önünde Atatürk portresi yer aldı. Formanın sırtında ise cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde çekilen tarihi fotoğraf yer aldı.

CENGİZ'DEN ARKADAŞLARINA BÜYÜK JEST

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yabancı takım arkadaşlarına Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının İngilizcesini hediye ettiği anları paylaştı. Cengiz Ünder, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canım Atam, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel günde, ülkemiz için verdiğin mücadeleyi senin sözlerinle takım arkadaşlarıma anlatmak istedim. Nutuk sayesinde seni daha iyi tanımaları en büyük arzum. Mirasının yılmaz bekçileriyiz, sonsuza dek Cumhuriyet!"

APARTMANDAN TAKİP ETTİLER

SİLTAŞ Yapı Pendikspor- Fenerbahçe müsabakası 1960 seyirci kapasiteli Pendik Stadı'nda oynanırken, futbolseverler stadyumu gören evlerin camları ve balkonlarını doldurdu. Fenerbahçe taraftarları, bulundukları evlerin balkon ve pencerelerini Türk Bayrakları ve Fenerbahçe bayrağıyla süslerken, takımlarına da balkonlardan destek verdi. Özellikle sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yer aldığı balkon ve pencereler, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.