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Haberler Fenerbahçe Fener’e çifte şok

Fener’e çifte şok

Sarı-lacivertlilerde Pendikspor maçında sakatlanan Becao’nun 2.5 ay Fred’in ise 2.5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

HABER MERKEZİ
Fener’e çifte şok

FENERBAHÇE Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Fred'in 2.5 hafta, Becao'nun ise 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

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