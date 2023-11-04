Kadıköy’de kritik 90

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası bugün dev bir kapışmaya sahne olacak. Ligde 10'da 10 yaparak liderliğini sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 19 maçı da kazanan Kanarya, Karadeniz ekibini de yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile iki maçtan 4 puan çıkaran bordo-mavililer ise zorlu maçta 3 puan hedefliyor.

ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR

Ev sahibi sarı-lacivertlilerde sakat Becao, Djiku, Serdar Aziz, Fred, Joshua King ve Mert Hakan kadroda yer almayacak. Buna karşılık uzun süredir sakat olan Emre Mor, görev verilmesi halinde görev alabilecek. Eksikler nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan F.Bahçe'nin elinde stoper olarak sadece Samet Akaydın bulunuyor. Trabzonspor'da ise Orsic, Hüseyin Türkmen, Trezeguet ve Fernandez sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek.