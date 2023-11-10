Kanarya fırsat tepti

Trendyol Süper Lig'de evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında Bulgar Ludogorets'e konuk oldu. 7'de savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutu auta gitti. 18'de ev sahibi öne geçti. Sağ taraftan yapılan ortayı Oosterwolde istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahasının önünde topla buluşan Piotrowski düzgün bir vuruşla kaleci Livakovic'in bakışları arasında topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya da maça başladığı 11 ile devam eden Fenerbahçe üst üste pozisyonlara girdi. 47'de Ferdi'nin pasında hareketlenen Batshuayi, ceza sahasında rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci topu çeldi.

GOLLER ÜST ÜSTE KAÇTI

66'da İrfan Can'ın şutu az farkla auta gitti. Son bölümde Kanarya oyunu rakibinin yarı sahasına yıkarken, maç sık sık faulle durdu. 90'da çalımlarla kaleye yaklaşan Ferdi'nin ara pasını savunma son anda engelledi. Ani gelişen atakta sol taraftan yapılan ortada savunma araya girdi ancak topu önünde bulan Seco'nun vuruşunda skor 2-0 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

GENÇ YUSUF İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, A Takım'la ilk resmi maçına Ludogorets karşısında çıktı. Sakatlıklar nedeniyle savunmadaki yoklukta kendisine şans doğan 17 yaşındaki sol ayaklı stoper, sarı-lacivertli formayı ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında giydi.