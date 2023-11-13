Fenerbahçe Adana’ya takıldı

Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. 8. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda İrfan Can Kahveci ortayı yaptı, ön direkte Samet'in tek dokunuşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı. 13'te kazanılan topta Dzeko ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ ayağıyla gelişine vurdu, Ertaç topu iki hamlede kontrol etti. 30. dakikada Adana Demir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan ortaladı, Niang'dan seken topu kale sahasında Ferdi uzaklaştırdı.

42. dakikada topla buluşan Tadic'in pasında Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Yerden seken top direğin hemen yanından dışarı çıktı. 45+1. dakikada ceza sahasına açılan ortada Dzeko sol köşeden gelişine vurdu. Top kaleci Ertaç'ta kaldı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

GRAVILLON DİREĞE TAKILDI

İkinci yarı da ilk yarı olduğu gibi pozisyonlarla başladı. 47'de savunmadan çıkan Gravillon, ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutu üst direkten dışarı çıktı. 62'de Adana Demirspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı. 73'te Balotelli topu kaparak Belhanda'ya verdi. Oosterwolde'nin bu oyuncuyu karşıladığı pozisyonda ortam bir anda gerildi. Oyuncuların birbirine girdiği tartışmanın ardından Belhanda ve Oosterwolde sarı kart gördü. 78'de yapılan duvar pasında Dzeko'nun ara pasını savunma son anda engelledi. 80'de Yusuf Sarı ara pasında savunmanın arkasına sarktı ancak topu ayağından açınca kaleci Livakovic araya girdi. 86'da ara pasında topla buluşan Batshuayi tek pasla Tadic'e bıraktı. Sırp oyuncu da topu köşeden ağlara gönderdi ancak Batshuayi için ofsayt bayrağı kalktı.

KARTAL'DAN 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertliler Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko 11'i ile sahaya çıktı. Kanarya'da Trabzonspor maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek kadroda yer almazken, yerine o maçta oyuna sonradan giren Crespo ilk 11'de şans buldu

MONTELLA MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı takip etti. Bir dönem Adana Demirspor'u da çalıştıran İtalyan teknik adam maçı tribünden izlerken, taraftarlar da kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Karşılaşmanın 73. dakikasında sinirler gerildi. Top Belhanda'dayken Oosterwolde sert bir müdahale yaptı. Bu andan sonra ikili arasındaki gerilim takım arkadaşlarına da yansıdı. Bir anda tansiyon yükselirken Ndiaye, Oosterwolde'ü arkasından sarılarak yere indirdi. Diğer futbolcular da olaya karışınca kameralara ilginç anlar yansıdı. Tarafların sakinleşmesinin ardından Belhanda ile Oosterwolde sarı kart gördü.