Forvete 1.91’lik İspanyol

Kanarya'da ara transfer hazırlığı sürüyor. Hücum hattında çeşitliliği artan F.Bahçe'de forma şansı bulamayan Joshua King'in yanı sıra, Michy Batshuayi'nin de ayrılması gündemde. Sarı-lacivertliler, bu isimlerin yerine bir forvet almayı planlıyor. Kanarya ile adı geçen oyuncuların arasına Rafa Mir de eklendi. İspanya'da Barça alt yapısından yetişen, ardından Premier Lig de gören ve 2 sezon önce 16 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olan Rafa Mir, ocak ayında ayrılmak istiyor. Sevilla'nın önerdiği Rafa Mir'e İsmail Kartal'dan onay çıkarsa görüşmeler başlayacak. 1.91'lik forvet oyuncusu hem Edin Dzeko'ya alternatif olabilir, hem de özellikle sol kanat forveti olarak oynadığında oldukça efektif olmasıyla dikkat çekebilir.

KARTAL DEĞERLENDİRİYOR

Yakın zamanda milli takımda da forma şansı bulan Rafa Mir, Sevilla'da geçen sezon 26 maçta 6 gol, bu sezon ise 8 müsabakada 1 gol attı. Son haftalarda forma şansı bulamayan forvet oyuncusu, sadece kupa maçında oynamış ve 1 gol kaydetmişti.

IHEANACHO PAZARLIĞI

Fenerbahçe'de hücum hattı için çok sayıda alternatif var. Yabancı basında da adı geçen Timo Werner'in yanı sıra, Leicester City'nin yıldızı Kelechi Iheanacho da sarı-lacivertlilerin adaylarından biri. Yöneticilerin Nijeryalı oyuncuyla ilk teması kurduğu ve yüksek maaş konusunda orta yolu bulmaya çalıştığı öğrenildi.