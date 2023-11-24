Fenerbahçe’de Çağlar bombası

Süper Lig'de şampiyonluğun büyük adaylarından olan Fenerbahçe, devre arası yaklaşırken, transfer listesini şekillendirmeye başladı. Savunma bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı. İspanya'da yayın yapan Dario AS'ın haberine göre; Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla stoper krizi yaşayan Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü'yü ara transferde kiralamak istediğini duyurdu.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

İspanyollara göre milli yıldızın Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'den süre alamamasını fırsat bilen Kanarya, ocak transferi için Atletico Madrid'in kapısını çalacak. Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin, Çağlar Söyüncü'nün ikinci yarıda alacağı ücreti karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Daha önce de ismi Fenerbahçe ile anılan yıldız savunmacının bu kez gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.