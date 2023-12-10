Derbi Kanarya’nın

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. 10. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tadic, pasını kale önündeki Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 21'de Djiku'dan topu kapan ve ceza sahası içine giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'in müdahalesi ile yerdi kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 24'te Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in sağından ağlara gitti: 1-1. 37'de Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan ortasında ceza sahası içi sol çaprazdan İrfan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTU

60'ta Szymanski ceza sahası içinde Amartey'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan gelen uyarılar sonrası VAR'a giderek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 63'te penaltıda topun başına geçen Tadic, topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 88'de Szymanski'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içi solunda meşin yuvarlak Bailly'in eline çarptı. Hakem Karaoğlan ilk olarak pozisyona devam etti. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 90+1'de Tadic'in kullandığı penaltıda kaleci Mert Günok, sağı gelen topu oyun alanına çeldi. 90+6'da İsmail'in ceza sahası içi solundan pasında ceza yayının içinde topu alan Szymanski plase vuruşunda skoru belirledi: 1-3.

KANARYA 7 MAÇ SONRA

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar ile oynadığı son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 7 maçın ardından galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe ayrıca Beşiktaş'ın yenilenen stadında ilk kez galip geldi. Siyah-beyazlıların 11 Nisan 2016 yılında açılışı yapılan yeni stadında bu maça dek 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı. Fenerbahçe, yeni adıyla Tüpraş Stadı'nda ilk kez ligde galibiyet sevinci yaşadı.

SAKATLIK ŞOKU

Beşiktaş'ta ilk yarıda iki sakatlık şoku birden yaşandı. İlk olarak Gedson Fernandes iki kez tedavi gördükten sonra oyuna devam edemedi ve yerini Salih'e bıraktı. İlk yarının son anlarında ise Umut bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcu, yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi de iki takımın hocası da son maçlarındaki kadroda değişikliğe gitti. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçta ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar'ı yedeğe çekerken, Omar Colley ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Çalımbay, bu oyuncuların yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk Tosun'u ilk 11'de görevlendirdi. Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal ise Sivas maçının kadrosunda görev verdiği Oostorwolde'nin yerine Djiku'yu oynattı.

DERBİ ÇOK HIRÇINDI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi oldukça "hırçın" geçti. Son yıllar en çok kart gösterilen derbilerinden olan karşılaşmada 1'i teknik direktör İsmail Kartal'a olmak üzere toplamda 10 sarı kart kararı verildi. Hakem Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan ise 5 oyuncuya sarı kart gösterdi. Öte yankart gösterdan kartların 4 tanesi Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonunda yaşandı.