Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gol sesi çıkmadı

Son dakika... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı.
49. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında topu kontrol etmekte zorlanan Kerem Demirbay, penaltı noktası gerisinden şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
61. dakikada sağ kanattan seri paslaşmalarla gelen Fenerbahçe'de Szymanski ceza sahası yayının sağından sol ayağıyla şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.
70. dakikada Ziyech'in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı.
71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan King'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.