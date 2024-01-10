Fenerbahçe seri peşinde

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bugün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören orta saha Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın da cezaları sona erdi .

DÖRT EKSİK VAR

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Konyaspor mücadelesinde bugün forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi- Samuel de takımda olmayacak.

BONUCCİ GELİYOR

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk imzayı attırmaya yakın. Ligin ilk yarısında sakatlıklar nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, yıldız bir ismi Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Kanarya, Union Berlin'in İtalyan stoperi Leonardo Bonucci ile 6 aylığına anlaşmaya vardı. Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

BUGÜN İSTANBUL GELECEK

EURO 2024'te forma giymek isteyen İtalyan yıldızın bu yüzden daha fazla şans bulacağı bir takıma gitmek istediği öne sürüldü. Bu arada İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli savunmacının bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi. Bonucci gireceği sağlık testinden sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak olan sözleşmeyi imzalayacak.