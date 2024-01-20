Çağlar tamam

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, 3. transferi için anlaşmayı sağladı. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü'nün transferinde mutlu sona ulaştı. Atletico Madrid'in inadının kırıldığı ve büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı bildirilirken taraflar, satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme üzerindeki son detayları çözüme ulaştırıp resmi açıklamayı yapacaklar.

212 DAKİKA OYNADI

İspanyol kulübünden yıllık 3 milyon Euro alan Çağlar, sarılacivertlilerden sezonun geri kalan kısmında 1.5 milyon Euro alacak. Bu sezon A.Madrid formasıyla 9 maçta toplam 212 dakika süre alabilen Çağlar Söyüncü'nün transferiyle birlikte savunma hattı daha da güçlenecek. Bu arada Kanarya'nın Çağlar transferinin olmama ihtimaline karşılık İspanya'da Valencia forması giyen Cenk Özkacar ile de bir temas kurduğu ancak bu transferin gerçekleşmesiyle bu transferin rafa kalktığı öne sürüldü.