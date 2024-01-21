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Fenerbahçe-Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Kıyasıya mücadele öncesi futbolseverler maça dair detayları araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'de kimler yer alıyor? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe-Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor, lig tarihindeki 62. mücadeleye çıkıyor. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 61 müsabakada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde etti. Peki Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR 62. RANDEVUDA

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün Fenerbahçe ile Samsunspor, lig tarihindeki 62. mücadeleye çıkıyor.

Fenerbahçe'nin 107 golüne, Samsunspor 57 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0'la kazandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor'un lig yarışında birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor.

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'daki maçta rakibini 8-1 yenerek, lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini elde etti.

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