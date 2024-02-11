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Haberler Fenerbahçe Fener Alanya önünde

Fener Alanya önünde

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 25. haftasında bugün Alanya’yı ağırlayacak. Saat 19.00’daki maçı Çağdaş Altay yönetecek

HABER MERKEZİ
Fener Alanya önünde
FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün Alanyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu. Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.
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