Fener’de değişim zamanı

TRENDYOL Süper Lig'de uzun süre elinde tuttuğu liderlik koltuğunu Alanyaspor beraberliği sonrası ezeli rakibi Galatasaray'a bırakmak zorunda kalan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak. Son puan kaybı sonrası hedef tahtasına konulan teknik direktör İsmail Kartal, ideal 11'inde ve oyun sisteminde değişikliğe gidiyor. İdmanlarda farklı varyasyonlar üzerine çalışan Kartal'ın bazı yıldızları kenara çekmesi bekleniyor. Kartal'ın planlarından birisi de son haftaların en fazla tartışılan ismi Dusan Tadic'i kulübeye çekmek. Ayrıca İrfan Can'ı bir kanatta, Cengiz Ünder'i ise diğer kanatta oynatmak.

DJİKU DA KULÜBEYE

Kartal bu sayede Afrika Kupası'ndan dönen Osayi-Samuel'i 11'e yazabilecek. Fred'in yokluğunda ise İsmail Yüksek'ten daha fazla 8 numara oynamaya alışık Zajc'ı da kullanabilecek. Kartal'ın ayrıca idmanlarda Djiku'yu kenara çekerek Bonucci'yi Çağlar'la beraber defans göbeğinde kullanması dikkat çekti.

LİVAKOVİC SEFERBERLİĞİ

Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Hırvat eldiven yediği gollerle gündemden düşmezken Alanya maçı sonrası ise eleştirilerin dozu artmıştı.