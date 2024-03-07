Fenersin yenersin

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında bugün Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın da yer aldığı grupta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak grubu lider tamamlamıştı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King, Becao ve tam hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun oynayamayacak.

AZİZ YILDIRIM'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olup olmayacağı ile ilgili basında yer alan haberler üzerine, "Gelinen noktada, seçimli olağan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe'nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur" dedi. Yıldırım, aday olacağı yönündeki iddialara da "Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3. kişilerden değil, şahsımdan öğrenecektir" yanıtını verdi.