Son dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finale adını yazdırdı.
3. dakikada Kent'in ters topuyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasın sağında topla buluştu. İrfan'ın bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
10. dakikada soldan savunma arkasına derinlemesine pasa hareketlenen Rasmussen'in çizgiden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Nilsson'un müsait durumda şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
21. dakikada sağdan İrfan Can'ın ortasına penaltı noktasının hemen önünde yükselen Szymanski'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada kaleci İrfan Can Kahveci'nin pas hatasında topu kapan Eckert'in karşı karşıya durumda şutunda İrfan Can hatasını telafi etti.
İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.
61. dakikada hücum yönünün sağından Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda top auta gitti.
68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan Lapoussin'in ortasına altıpas çizgisinde iyi yükselen Rasmussen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
76. dakikada hücum yönünün solundan Puertas'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Terho'nun kafa vuruşunda Djiku, topu kale çizgisinden kornere uzaklaştırdı.
85. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve misafir takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.