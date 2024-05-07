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Haberler Fenerbahçe Fener buz kesti

Fener buz kesti

Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’u geçemedi ve yarışta ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın galip geldiği haftada Konyaspor'a diş geçiremedi ve yarışta altı puan geriye düştü. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Kanarya, rakip kaleciyi geçemedi

HABER MERKEZİ
Fener buz kesti

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalarak yarışta yara aldı: 0-0. 27'de ceza yayı önünde Szymanski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı. 30'da sol kanattan süratlenen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağa sahip oldu. 44'te sol kanattan süratle ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun sol çapraz köşeden şutunda kaleci Slowik tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışları çıktı.

KONYASPOR'UN GOLÜ SAYILMADI

61'de Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde Dzeko şutunu çekerken, kaleci Slowik gole izin vermedi. 62'de Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Dzeko kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi. 89'da Konyaspor'un atağında Boanteng ceza alanı önünde şutunu çekti. Kaleci Livakovic'ten dönen topu tamamlayan Ndao'nun şutunda top meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. Maç 0-0 sona erdi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'yi taraftarları Konya deplasmanında yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına büyük destek verdi. Müsabaka öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak moral veren sarılacivertli taraftarlar, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

FENERBAHÇE ATEŞLE OYNUYOR

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın galip geldiği haftada Konyaspor deplasmanından bir puanla döndü. Sarı-lacivertliler, böylece son üç haftaya girilirken, lider Galatasaray'ın altı puan gerisine düşerek şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı. Gelecek hafta Galatasaray, Karagümrük'ü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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