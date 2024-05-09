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Haberler Fenerbahçe Fener’de Cengiz şoku

Fener’de Cengiz şoku

Sezon başında geldiği Kanarya’da başarısız olan milli futbolcuya İtalya’dan Roma talip

HABER MERKEZİ
Fener’de Cengiz şoku

SÜPER Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, Cengiz Ünder yol ayrımına geldi. Sarı-lacivertli ekibe yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer olan milli oyuncu özellikle ikinci yarıdaki performansıyla eleştiri oklarına hedef olmuştu. İtalyan basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki milli futbolcunun eski kulübü Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paulo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

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İtalyan devinin, Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon Euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

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