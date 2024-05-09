Fener’de Cengiz şoku

SÜPER Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, Cengiz Ünder yol ayrımına geldi. Sarı-lacivertli ekibe yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer olan milli oyuncu özellikle ikinci yarıdaki performansıyla eleştiri oklarına hedef olmuştu. İtalyan basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki milli futbolcunun eski kulübü Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paulo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

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İtalyan devinin, Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon Euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi.