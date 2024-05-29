Fenerbahçe’de aday bolluğu

FENERBAHÇE'DE tarihi seçime sayılı günler kala iki başkan adayı da hamlelerini belirlemeye başlardı. İki aday da teknik direktörünü belirlerken takıma yapılacak takviye konusunda ise bomba iddialar ortaya atıldı. Mevcut başkan Ali Koç transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Koç'un yeniden başkalığa seçilmesi durumunda Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski'yi getireceği iddia edildi. Barça'da mutsuz olan yıldız oyuncu için Branco'nun devreye girdiği ve temaslara başladığı ileri sürüldü.

Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın gündemindeki ismin ise Karim Benzema olduğu ifade edildi. Al İttihad forması giyen ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Fransız golcünün de sarılacivertlilere gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre Yıldırım'ın ekibinden bir kişi golcü isimle masaya oturarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.