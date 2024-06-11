Bombalar yolda

Süper Lig'de 10 yılı aşan şampiyonluk hasretine artık son vermek isteyen Fenerbahçe, bu kez işleri çok sıkı tutuyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıktan sonra kongrede güven tazeleyerek yeniden başkan olan Ali Koç, şimdi dört koldan transfere yönelecek.

Sarı-lacivertli yöneticiler, Ali Koç önderliğinde çok sayıda yıldız isimle görüşürken, Jose Mourinho da bağlantılarını kullanıyor.

EN CİDDİ ADAY KONUMUNA GELDİ

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ilk sıralarda kulübü Al Nassr ile ayrılık aşamasına gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca var. Suudi basınına göre kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olan Talisca için Fenerbahçe, Al Nassr'ın kapısını çalan takımlar arasında en ciddisi. Talisca için takımının da bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gideceği bildirildi. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, yıldız oyuncunun kulübe gelmek istediğini söylemişti.

ÖNCELİK FORVET VE KANATLAR

Mourinho'nun isteği doğrultusunda güçlü bir santrfor arayan F.Bahçe'de listeye Arthur Cabral girdi. Yönetim, Mourinho'nun istediği isimlerden Guirassy ve Sorloth'un maliyetinin yüksek olması nedeniyle 26 yaşındaki Brezilyalıya yöneldi. Basel'de parladıktan sonra Juventus'a giden ancak Vlahovic'in transferinin ardından Fiorentina'nın yolunu tutan Cabral, kiralık gittiği Benfica'da da gözden çıkarıldı. Portekiz ekibinin Cabral için istediği bonservis bedeli ise 15 milyon euro civarında. Sarılacivertliler ile adı geçen bir diğer yıldız ise Raheem Sterling. Mourinho'nun çok istediği İngiliz yıldıza teklif sunulduğu ve cevap beklendiği iddia edildi. İngiliz basını ise, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan 29 yaşındaki oyuncunun kararını EURO 2024'ten sonra vereceğini yazdı.