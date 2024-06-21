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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho göreve başladı

Jose Mourinho göreve başladı

HABER MERKEZİ
Jose Mourinho göreve başladı
F.BAHÇE'DE teknik direktör Jose Mourinho resmen göreve başladı. Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelerek tanışma toplantısı yaptı. Mourinho'nun ekibinde 1. yardımcı antrenör Salvatore Foti, fitness antrenörü, metodolojist, spor bilimcisi Stefano Rapetti, 2. yardımcı antrenör, duran top antrenörü, yardımcı fitness antrenörü Luca Fatiga, analiz sorumlusu Michele Salzarulo, taktik analiz ve antrenman performans analiz sonumlusu Ricardo Formosinho ile data analiz sorumlusu Giovanni Cerra'nın yer alacağı belirtildi
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