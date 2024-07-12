Weghorst bombası

HÜCUMA takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Youssef En Nesyri transferi için girişimlerini sürdürürken bir flaş iddia daha ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin EURO 2024'te Hollanda Milli Takımı forması ile izlediğimiz Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'u da yakın takibe aldığı konuşuluyor. Kanarya, son olarak Hoffenheim forması giyen başarılı golcü için nabız yoklarken oyuncunun da Süper Lig'i ve Türkiye'yi tanıması bu transferin gerçekleme ihtimalini artırıyor. Bonservisi İngiliz ekibi Burnley'de olan 31 yaşındaki oyuncu 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasını giymişti. Beşiktaş kariyerinde 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 9 golü bulunan golcü isim takımı için 4 asistlik de katkı koymuştu. F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararı sonrası Hollandalı yıldız için girişimlerin başlaması bekleniyor.