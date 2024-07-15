Oğuz Aydın savaşı

SÜPER Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha önce Galatasaray'ın da talip olduğu Karagümrük'lü Levent Mercan'ı ezeli rakibinin elinden kaparak imzayı attıran Kanarya, bu kez Alanyasporlu Oğuz Aydın için de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir Cim-Bom yönetiminin renklerine bağlamak için çaba harcadığı 23 yaşındaki hücum oyuncusuna resmi teklif yaptı. Yaz başından bu yana transferin gözdesi olan genç sağ kanat için Avrupa'dan yoğun ilgi var.

FENER KESENİN AĞZINI AÇTI

AJAX'IN yakın markaja aldığı Oğuz Aydın'ın kulübüyle iki yıl daha kontratı bulunuyor. Bucaspor altyapısından yetişen İzmirli futbolcu 2021 yılında İzmir'den Alanya temsilcisine transfer olmuştu Burada gösterdiği gelişimle güncel piyasa değeri 4 milyon 300 bine Euro'ya kadar yükselen futbolcu için Fenerbahçe yönetiminin kesenin ağzını iyice açtığı öğrenildi. Hollanda doğumlu Aydın'ın yerli statüsünde oynaması da artı olarak değerlendirilirken, Aslan'ın teklifini güncellemesi bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE MAXİMİN TAMAM GİBİ

FENERBAHÇE, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'i de renklerine bağlamak üzere. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Fransız sol kanadın kiralanması konusunda Al-Ahli ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

YOUSSEF EN-NESYRİ İÇİN ROMA RAKİP

FENERBAHÇE'NİN transferi için yoğun çaba harcadığı Youssef En-Nesyri için rakip çıktı. İtalyan temsilcisi Roma, Faslı oyuncu için temaslara başlarken, transferde bir adım öne çıktığı öğrenildi. Sarılacivertli yönetim de oyuncu için ısrarını sürdürüyor.