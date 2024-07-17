Çılgın Fener

YAZ transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de imzalar bitmiyor. Jose Mourinho önderliğinde elini çabuk tutan ve transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadroya kattıktan sonra genç yıldız Oğuz Aydın ile de anlaştı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde yer alan iki transferine daha kavuşuyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

BEŞİKTAŞ'LA sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun, prensip anlaşmasına vardığı Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için dün İstanbul'a geldi. Tatilini sürdürdüğü Bodrum'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün personelleri karşıladı. Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Cenk Tosun, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Allan Saint-Maximin'in de Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi ile tüm pürüzleri çözdüğü haberi geldi.

SAİNT-MAXİMİN İSTANBUL'DA

SUUDİ Arabistan Pro Lig yönetimi, anlaşmayı onaylayarak Saint-Maximin'in gidişine izin verdi. Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanat dün İstanbul'a geldi. Oyuncunun sağlık kontrolünün ardından imza atacağı belirtildi. Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

ARDA TURAN'IN GÖZÜ F.BAHÇE'DE

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği isimlere çok sayıda talip var. Bu takımların başında Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor geliyor. İstanbul ekibinin hocası Arda Turan, bu konuda F.Bahçe yöneticisi Acun Ilıcalı ile görüşmelerini sürdürüyor. Eyüpspor'un talip olduğu isimler ise Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Luan Peres. Sarı-lacivertli takımdan ayrılacak olan Kent'e İngiltere'den de talipler olduğu belirtilirken, diğer üç ismin ise Eyüp'e sıcak baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİLİ

eşiktaş ile anlaşamayarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, tecrübeli futbolcuya sert sözlerle sitem etti. Taraftarların "Paşa değil artık Prenses Cenk Tosun" sözleriyle sosyal medyaya damga vuran o bestesi kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Çok sayıda taraftar da Cenk'in "Başka takımda forma giymem" sözlerini hatırlattı.

MORATA, MİLAN'A

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız isimler başka takımlarla anlaşmaya başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği forvetlerin başında gelen İspanyol yıldız Alvaro Morata, Milan ile anlaşmak üzere. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan, Morata'yı 13 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna katacak. Morata'nın Milan ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

EN-NESYRİ, ROMA'YA

Mourinho'nun bir başka favorisi Youssef En-Nesyri transferi de suya düştü. İtalyan basını, Faslı yıldızın Fenerbahçe'yi ve Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ı reddettiğini iddia etti. Calciomercato'da yer alan haberde, "Roma ile Sevilla arasında bir toplantı daha yapılacak. Müzakerelerin sonuçlanması bekleniyor. Roma işleri hızlandırıyor. Nesyri de Roma'da oynamak için diğer teklifleri reddetti" denildi.