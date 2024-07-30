Kanarya rövanşa çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında Lugano'yu ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek. Fenerbahçe, İsviçre ekibini elerse 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

AVRUPA'DA 272'NCİ MAÇ

FENERBAHÇE, Avrupa kupalarında bugüne kadar 271 kez boy gösterdi. Bu süreçte 108 galibiyet alan sarı-lacivertliler 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kanarya rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde 387 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 kez eleme maçına çıktı. 13 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 52 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 42 gole engel olamadı.

MAÇIN HAKEMİ INGİLTERE'DEN ROBERT JONES

FENERBAHÇE-LUGANO maçında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalacak. Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Jarred Gillett oturacak. Gillett'e, AVAR olarak Thomas Bramall eşlik edecek

İNGİLİZLERDEN BOMBA İDDİA

SÜPER Lig şampiyonluğu ve Avrupa'da başarı için çok iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Bu bölgeye İngiliz basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. The Sun, Fenerbahçe'nin Manchester City'den Mateo Kovacic ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde, Jose Mourinho'nun Hırvat orta sahayı takımında görmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Manchester City forması giyen futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği aktarıldı. Kovacic geçen sezon Manchester City formasıyla 46 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.