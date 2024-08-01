Fener’e yeni kule

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda Lugano'yu her iki maçta da mağlup ederek turlayan Fenerbahçe, tekrar transfere yoğunlaştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun U-19 takımından A takıma çıkarıp AS Roma'da forma şansı verdiği ve 'harika bir oyuncu olacak' dediği Benjamin Tahirovic, sarılacivertli ekibin gündemine geldi.

AJAX'TA KADRO DIŞI KALDI

Geçen sezon başında 7.5 milyon Euro'ya Ajax'a transfer olan 1.91'lik Boşnak ön libero, teknik direktör Farioli tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra menajerler tarafından Fenerbahçe'nin önüne getirildi. 21 yaşındaki ön libero, Ajax'a transfer olana kadar Mourinho tarafından 13 maçta 479 dakika forma giymişti. Tecrübeli teknik adam, Roma döneminde Tahiovic için övgü dolu sözler kullanmıştı. Genç yıldız adayı için "Harika bir oyuncu olacak" diyen Mourinho, "Bu fırsatları vermekten asla vazgeçmeyeceğim. Bu bir kulüp olarak Roma'nın ihtiyaç duyduğu şey. O benim için geleceği parlak bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli teknik adamın onay vermesi durumunda Fenerbahçe yönetimi 2003 doğumlu Tahirovic için teklif verecek.

FRED'DEN KÖTÜ HABER

FENERBAHÇE'YE Lugano maçında sakatlanan Fred'den kötü haber geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun dün çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildi. Fred'in tedavisine başlanırken, tecrübeli futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Fred'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.