Fenerbahçe zafer peşinde

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini Play-Off'a taşıyacağı eşleşmede 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak. Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda Play-Off turunda Slavia Prag-Union Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

KANARYA'DA TEK EKSİK FRED

FENERBAHÇE'DE kritik Lille maçı öncesi kadrodaki tek eksik Brezilyalı orta saha Fred. Tecrübeli oyuncu, Bir önceki turda İsviçre temsilcisi Lugano karşısında Kadıköy'de oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmıştı. Çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.