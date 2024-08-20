Ferdi’ye yakın markaj

YAZ transfer döneminin gözdesi olan Fenerbahçeli oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Brighton yakın markaja başladı. İngiliz ekibi, uzun süredir transferi noktalamak için yoğun çaba harcarken, sürece Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler de dahil oldu. Hürzeler'in geçtiğimiz gün Ferdi Kadıoğlu'nu arayarak görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak 8-9 dakika süren görüntülü görüşmede teknik direktör Hürzeler, Ferdi'yi takımında görmeyi çok istediğini net bir şekilde belirtti.

KANAT BEKİ SÖZÜ VERDİ

Hünzeler, Ferdi özelinde bazı planlarından da bahsetti. Hem 4'lü hem de 3'lü defans oynadıklarını belirten Alman teknik adam, milli yıldızı kanat beki olarak değerlendireceklerini ifade etti. Bu görüşme Ferdi'yi etkilerken Brighton yönetimi de bonserviste herhangi bir artış yapmadan 35 milyon Euro'ya bu transferi noktalamak istiyor.