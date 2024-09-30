Fenerbahçe hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yendi. 2'de Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında kaleci Piric'in müdahalesi sonrası arka direkten dönen topa Szymanski dokundu. Kaleye giden meşin yuvarlağı Veysel çizgiden çıkardı. 9'da Veysel'in ceza sahası içinde kafayla şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti. 12'de Kaluzinski'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen topu kaleci Livakovic kontrolü altına aldı. 41'de Saint-Maximin'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Piric gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

SAHNEYE TADIC ÇIKTI

63'te Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi: 0-1. 76'da Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 81'de Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu: 0-2. Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

PORTEKİZLİ'DEN ILGINÇ TEPKI

79. dakikada Mourinho, Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü için hakeme çok farklı bir tepki gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı, yedek kulübesindeki bilgisayarı yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne koyarak, pozisyona itiraz etti. Portekizli, ardından sarı kart gördü.

Kostic ilk kez forma giydi

Sarı-lacivertlilerin İtalyan devi Juventus'tan kadrosuna kattığı Filip Kostic ilk kez maç kadrosuna alındı. Sırp futbolcu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 46. dakikada Djiku'nun yerine oyuna dahil oldu.

MOURİNHO'DAN 5 DEĞIŞIKLIK

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti. Teknik direktör Mourinho, son olarak 26 Eylül Perşembe günü sahalarında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'de görev verdiği En-Nesyri, Cengiz Ünder, Fred, Becao ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Dzeko, Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek, Djiku ve Tadic'i görevlendirdi. Fenerbahçe, sarı-lacivertli kulübün tarihine adını yazdıran Alex De Souza ile ilk kez rakip oldu.