Fener’de zirve

Milli aranın ardından Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de önceki gün önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ve Asbaşkan Acun Ilıcalı yemekte bir araya geldi.

OSAYI-SAMUEL'İ BEKLİYOR

Mourinho'nun, Mert Müldür'ün performansından memnun olmadığı ve milli takımda olan Bright Osayi-Samuel'in dönmesini beklediği öğrenildi. Portekizli teknik direktörün ayrıca Kostic'i sol bekte kullanmak istediği ve Oosterwolde'yi stopere çekmek istediğini iki idareciye anlattığı belirtildi.

SZYMANSKI VAZGEÇİLMEZ

Orta sahada yeni transfer Amrabat'ın performansından memnun olan Mourinho, son dönemde eleştirilen Szymanski'yi ise hala vazgeçilmez olarak görüyor. Deneyimli teknik adamın ayrıca az süre alan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder için aksiyon alacağı da ifade edildi. 61 yaşındaki teknik direktörün ayrıca toplantıda "Paniğe gerek yok, her şeyi kontrol altına alacağım" dediği de öğrenildi.

CENK TOSUN MÜCADELE EDECEK

FENERBAHÇE'NİN yaz transer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında kalan deneyimli forvet, 5 maça çıkıp sadece 58 dakika sahada kalabildi. Alınan bilgilere göre hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelen Cenk Tosun, takımda kalarak forma savaşı vereceğini ifade etti. Tecrübeli golcünün, idmanların en çalışkan futbolcularından biri olduğu öğrenildi.

EDİN DZEKO ZİRVEYE OYNUYOR

Fenerbahçe formasıyla 59 maçta 34 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Edin Dzeko, bu alanda kulüp tarihinin zirvesine gözünü dikti. Maç başına 0.77 skor katkısı veren tecrübeli golcü, bu alanda Alex de Souza'nın ardından 2. sıraya yerleşti. Alex 344 maçta 171 gol ve 146 asistle tam 317 gole katkı yapmış ve maç başına ortalama 0.92 skor katkısı vermişti. Pierre van Hooijdonk ise 3. sırada yer alıyor. Hollandalı futbolcu 63 maçta 35 gol ve 12 asistle 0.74'lük skor ortalaması tutturmuştu.