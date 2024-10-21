Fenerbahçe ağır yaralı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı ve zirvenin 8 puan gerisine düştü. 6. dakikada Tadic'in soldan pasında altıpas noktası üzerinde Dzeko'nun şutunda Satka topu uzaklaştırdı. 24. dakikada Oosterwolde'nin kullandığı taçta defansa çarpan topu önünde bulan Tadic'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 31. dakikada Bola'nın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi. 38. dakikada kontratakta Kostic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Müldür'ün şutunu kaleci Okan güçlükle kurtardı. Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AVANTAJINI KORUYAMADI

49. dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan pasında ceza saha içinde topla buluşan Holse meşin yuvarlağı kaleci Livakovic'in yanından ağlara gönderdi: 1-1. 62. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Maximin, 2 futbolcudan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un tuttuğu köşeden filelerle buluştu: 1-2. 65. dakikada Tadic'in pasında ceza saha çizgisi üzerinden Szymanski'nin yerden sert şutunda top az farkla direğin yanından auta gitti. 85. dakikada ceza sahası içindeki En-Nesyri'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 88. dakikada Laura'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Soner Aydoğdu yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

MOURİNHO İKİ HAMLE YAPTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Twente maçına göre ilk 11'de forma verdiği İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri'nin yerine Kostic ve Dzeko'ya Samsunspor karşısında şans verdi. Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

FRED BODRUM MAÇINDA CEZALI

Mücadele öncesinde 3 sarı kartla ceza sınırında yer alan Fred, 40. dakikada Samsunsporlu futbolcuya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Toplamda dört sarı karta ulaşan Brezilyalı orta saha gelecek hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.