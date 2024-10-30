‘Düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmem’

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sport'a geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, son dönemde basına yansıyan iddialara ilişkin Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini söyledi. 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, 'Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig ama Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğim.' ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere İngiliz basını, geçtiğimiz ay Mourinho için Everton iddialarını gündeme getirmişti. Takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan tecrübeli teknik direktör, "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek" demişti.

HENRİQUE BİLMECESİ

GEÇTİĞİMİZ sezonun devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique'nin geleceği merak konusu oldu. Yapılan mukavelede 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Bragantino yönetiminin bu parayı vermek istemediği öğrenildi. Futbolcunun Kiralık sözleşmesi ise 31 Aralık 2024 tarihinde tamamlanıyor. Yani Brezilyalı 10 numara, bu tarihte Fenerbahçe'ye dönecek. Mourinho'nun onunla ilgili ne karar vereceği henüz belirsiz.