Fenerbahçe dört koldan...

FENERBAHÇE, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda sol bek transferi için harekete geçen sarı-lacivertlilerin listesinde 4 futbolcunun yer aldığı iddia edildi. Sezon başında kadroya katılan Levent Mercan'ın Mourinho'nun gözüne girememesiyle bu bölgede tek isim Kostic olurken, tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Kanarya'nın kollarını erken sıvadığı belirtildi.

KURMAYLARIN İLK ROTASI İTALYA

Sol bekini güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin rotasını İtalya'ya çevirdiği ifade edilirken, listenin ilk iki sırasında İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Miranda ve Lecce'den Gallo'nun olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin listesinde ayrıca Tottenham'dan Sergio Reguilon ve Atletico Madrid'den Reinildo'nun da yer aldığı belirtildi.

SERDAR'IN ROTASI KASIMPAŞA

FENERBAHÇE'NİN gözden çıkardığı Serdar Aziz'in yeni adresi belli oluyor. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz'in yeni adresi belli oluyor. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.