Fener tam gaz

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'a konuk oldu. 5. dakikada Mert Hakan'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic penaltı vuruşunu gole çevirdi: 0-1. 15'te Fred'in ara pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın topu köşeden ağlara gönderdi: 0-2. 26'da Mert Hakan'ın sağ kanattan verdiği pasta topla buluşan Oğuz Aydın düzgün bir vuruşla takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 43'te Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasına Djiku'nun ters vuruşunda top kaleci Livakovic'in üstünden ağlara gitti: 1-3. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

TEMPOLU OYUN SÜRDÜ

İkinci yarıya da istekli başlayan Kayserispor, 57'de farkı bire indirdi. Kartal Kayra'nın kullandığı kornerde Livakovic'i aşan topu Kolovetsios kafayla ağlara gönderdi. 63'te Tadic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-4. 65'te uzun topa hareketlenen Dzeko'nun topla ilk buluşmasında çektiği sert şut kaleci Bilal'de kaldı. 72'de Cardoso'nun uzaktan sert şutu yandan az farkla auta çıktı. 85'te Mert'in ortasında arka direkte topla buluşan Kostic yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-5. 87'de sol kanattan topu çok iyi taşıyan Oğuz'un pasında Szymanski arka direkte topu boş kaleye gönderdi: 2-6. 90+5'te kalecinin önde olduğunu gören Dzeko'nun orta sahadan şutu, direkten döndü ve maç 2-6 sona erdi.

İLK KEZ 11'DE BAŞLADI, 2 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu maça harika başladı ve 15 ve 26. dakikalarda fileleri sarsarak "Forma rekabetinde ben de varım" dedi.

TARTIŞMALI PENALTI

Fenerbahçe'nin 5. dakikada kazandığı penaltı dün sosyal medyada çok tartışıldı. Bu dakikada ceza sahasında Gökhan Sazdağı'ndan sıyrılmak isteyen Filip Kostic, yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Bir süre VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile de konuşan hakem Tonusluoğlu, penaltı kararında kaldı. Penaltının ardından Kayseripor cephesinde hakeme büyük itiraz olsa da Direnç Tonusluoğlu kararından vazgeçmedi.

"RONALDO İSTANBUL'A YEMEĞE GELEBİLİR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bugünkü skorun daha da farklı olabileceğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, Cristiano Ronaldo transferiyle ilgili soru üzerine ise, "Ronaldo bir gün İstanbul'a yemeğe gelebilir. İstanbul, Suudi Arabistan ve Portekiz'in tam ortasında. Belki özel jetine atlayıp eski dostu Jose'yi görmeye gelebilir. Benim yaşadığım hotelde bir yemek yiyebiliriz. Fenerbahçe'de oynayacak diyenler ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberlerden mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam, Anderson Talisca'yla ilgili ise "Hiçbir şey bilmiyorum. Oyuncularımdan mutluyum" yorumunu yaptı.