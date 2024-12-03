Kanarya 5. viteste

SÜPER Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek beşte beş yaptı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la puan farkını üçe indirdi. 3. dakikada Maxim'in çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan En-Nesyri'nin pasında Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 8'de Tadic'in ara pasında En-Nesyri'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 41'de Ndiaye'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Okereke'nin, Samet Akaydin'in markajından kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Livakovic golü engelledi. Seken topu takip eden Okereke meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

DZEKO SKORU BELİRLEDİ

57'de Saint-Maximin'in ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Dioudis'in parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı. 78'de Tadic'in sağdan kullandığı kornerde Becao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. 89'da sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Fred'in rakip yarı sahanın ortasından ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Dzeko, arka direkte yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. Maç 3-1 sona erdi.

MOURİNHO'DAN ROTASYON

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 ismi değiştirdi. Sarı-lacivertlilerde Prag deplasmanında ilk 11'de forma giyen isimlerden Mert Müldür, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Gaziantep FK karşısında yedek soyundu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

AMRABAT VE SZYMANSKİ YEDEK KULÜBESİNDE BASLADI

FENERBAHÇE'DE Mourinho, Slavia Prag maçında mide enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almayan Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski'yi yedeklere yazdı. Amrabat, 46. dakikada oyuna dahil olurken, Szymanski'de 66'da oyuna girdi.