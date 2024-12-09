FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Kanarya bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında önemli bir yara almış oldu. Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması Avrupa basınında da manşetleri süsledi. Avrupa'nın önde gelen gazetelerinin manşetleri şu şekilde: OJogo: "Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir." Record: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir." Corriere dello Sport: "Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş ile kutlama yapıyor."AS: "Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha."

8 OYUNCUNUN BİLETI KESİLDİ

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-lacivertlilerde Levent Mercan, Becao, Serdar Aziz, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Samet Akaydin olduğu öne sürüldü.

ICARDİ'DEN DERBİ PAYLAŞIMI

G.Saray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, F.Bahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenildiği derbinin hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu müsabakanın hemen ardından ise Aslan'ın yıldız ismi Mauro Icardi'den paylaşım geldi. F.Bahçe'nin puan kayıplarının ardından paylaşım yapan Icardi, 'Buen Dia' notunu düşerek bir fotoğrafını yayınladı. Yıldız ismin, Türkçe anlamı 'İyi Günler' olan ifadeyle paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde gündem oldu.