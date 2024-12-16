Fener moral buldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. 3. dakikada Deniz Dilmen'in hatalı pasında rakip yarı sahanın ortalarından Amrabat'ın boş kaleye gelişine şutu yandan dışarı çıktı. 27'de ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın'ın uzak direğe plasesi direğe çarparak auta gitti. 42'de Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko'nun uzak direğe plasesi filelerle buluştu ve ilk yarı 1-0 bitti.

İLK TEHLİKEDE GOL GELDİ

İkinci yarının 59. dakikasında Başakşehir maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu. Kemen'in pasına hareketlenen Piatek, Becao ve Ertuğrul'dan önce topa dokunarak ağlara gönderdi. 74'te Tadic penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1. 90. dakikada soldan kazanılan kornerde Kostic kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu yan direğe çarparak ağlara gitti ve maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

DZEKO'YA KAFA ATTI KIRMIZI GÖRDÜ

DÜNKÜ maçta ilk yarının son dakikalarında sahada gerginlik yaşandı. Dzeko ile Ousseynou Ba arasında tartışma çıkarken, Başakşehirli futbolcu Dzeko'ya kafa attı. Hakem, VAR çağrısı sonrası pozisyonu izledi ve Ba'ya kırmızı kart gösterdi. Kaşı açılan Dzeko ise tedavisinin ardından maça sargıyla devam etti.

SAKATLIKLAR YİNE CAN SIKTI

Fenerbahçe'de dün Hırvat kaleci Dominik Livakovic sakatlık yaşadı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan tüm maçlarda kaleyi koruyan Livakovic, maçın 27. dakikasında kendini yere bıraktı. 3 dakika kendini deneyen Livakovic maça devam edemeyince yerine Ertuğrul Çetin oyuna girdi. İkinci yarıda ise 55'te Oğuz Aydın sakatlanarak yerini Saint- Maximin'e bıraktı. Son bölümde ise Piatek ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Becao maça devam edemedi ve sarılacivertliler son dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN BAŞKANLARA DAVET GELDİ

TÜRKIYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıklayan Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanlarını Riva'ya davet etti. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz Federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir. Türk futbol ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.