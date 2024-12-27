Fener transferde bombalıyor

OCAK ayı transfer dönemine günler kala Fenerbahçe'nin girişimleri sürerken, sarı-lacivertliler bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın Anderson Talisca transferini duyurmak için artık gün saydığı ancak hücumu güçlendirmek adına takviyenin yıldız isimle sınırlı kalmayacağı öğrenildi. Kanarya'nın Talisca haricinde de hem kanatlarda hem de ileri uçta oynayabilen bir kanat forvet de araştırdığı öğrenildi. Yine Arjantin basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibe gelebilmek için kulübünde kadro dışı bile kalmayı göze alan Cristian Medina için İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'nın teklifinin kabul edilmediği öne sürüldü.

SAVUNMAYA ÖZBEK OYUNCU

Bu arada Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarının ardından stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Fransa'da Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'u transfer listesine ekledi. 20 yaşındaki Özbekistanlı oyuncu için Fransız kulübüne resmi teklif yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun da genç oyuncuyu beğendiği öğrenildi. Genç oyuncu takımın eski oyuncularından eski yıldızı Kim Min- Jae'ye de benzetiliyor. Öte yandan Fransız temsilcisi Nantes'ın sarı-lacivertli ekipteki geleceği merak edilen Cengiz Ünder'e talip olduğu gelen haberler arasında.