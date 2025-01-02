Jose, Felix’i ikna etti

DEVRE arası transferinde bombaları patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe, Joao Felix transferini ilk sıraya çekti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı lacivertli takımın gündeminde yer alan Joao Felix ile görüştüğü ve Portekizli oyuncuyu transfer için ikna ettiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan habere göre; Chelsea, performansı beğenilmeyen Portekizli oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.

İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği Felix'in Londra ekibinden ayrılmaya karar verdiği ve Kanarya ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Chelsea'de bu sezon 17 maça çıkan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Joao Felix ile görüşen Portekizli teknik adamın 25 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarından biri olacağını, rekabetçi kimliğini ve özgüvenini Fenerbahçe'de yeniden kazanacağının sözünü verdiği gelen haberler arasında. Portekiz Milli Takımın'da 44 kez forma giyen Felix, milli formayla 9 kez gol sevinci yaşarken kariyerinde en çok Benfica ve Atletico Madrid'te görev yaptı.

MOURİNHO'NUN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun dün yaptığı paylaşım gündem oldu. Atakaş Hatay maçı için tesislerde çalışan Mourinho'nun sosyal medya hesabından paylaştığı "Mutlu yıllar" notlu paylaşımda, yerde oturarak Hatayspor-Adana Demirspor maçını izlediği görüldü.

SERDAR VE LEVENT'E EYÜPSPOR KANCASI

F.BAHÇE, ara transfer dönemine yaklaşırken kadroda bazı oyuncuların geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli stoperi Serdar Aziz ile genç yeteneği Levent Mercan'a, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi. Serdar Aziz, sezon başında Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 33 yaşındaki futbolcunun, F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Karagümrük'ten transfer edilen ancak F.Bahçe'de yeterli süre alamayan Levent Mercan da Eyüpspor'un radarına girdiği öne sürüldü.