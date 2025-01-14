Fenerbahçe zor da olsa

TRENDYOL Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi. 1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kramer'in ceza alanına pasında topla buluşan Pedrinho topu ağlara gönderdi: 1-0. 2. dakikada Tadic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topta kafayı vuran Kostic'in topu az farkla autta çıktı. 6.dakikada Melih'in derinlemesine pasına hareketlenen Kramer, şık çalımlarla ceza alanına girdi. Kramer'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Livakovic başarılı oldu. 14. dakikada Tadic'in sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 25. dakikada sol köşeden Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Çağlar kafayla topu filelere gönderdi: 1-2.

TADIC SKORU BELİRLEDİ

44. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Kramer ilk yarının skorunu belirledi: 2-2. 61. dakikada F.Bahçe yeniden öne geçti. Slowik'in kısa düşen pasında ceza sahasında topu önünde bulan Tadic, rakibini çalımlayıp kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Tadic'in şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-3. 89. dakikada ceza sahasında Melih Bostan'ın şutunda top üstten auta çıktı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

DUSAN TADİC YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic takımını sırtlamaya devam ediyor. Deneyimli futbolcu Konya karşısında ilk golde Mert Müldür'e asist yaparken, takımını öne geçiren üçüncü golü de kaydetti ve bu sezon ligde çıktığı 18. karşılaşmada 15. skor katkısını verdi.

MOURİNHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligin 18'inci haftasında oynanan Hatayspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı Konyaspor karşısında kaleci İrfan Can Eğribayat, sağ bek Osayi Samuel, sol bek Levent Mercan ile orta saha Ambarat'ın yerine Livakovic, Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Szymanski'ye yer verdi.

SARI-LACİVERTLİLERİN TARİHİNE GEÇEN GOL

FENERBAHÇE, Konyaspor'a karşı tarihe geçen bir gol yedi. 25. saniyede Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol ile birlikte sarı-lacivertliler Süper Lig tarihindeki en erken golü yemiş oldu. Pedrinho'nun golü, bu sezonki en erken ikinci gol oldu. Sezonun en erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio mücadelenin 24. saniyesinde atmıştı. Öte yandan ağları sarsan Pedrinho, attığı tarihi golün ardından Ahmet Çalık'ın formasını açtı.